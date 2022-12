Feminicidio se puede tipificar demostrando condición de mujer de la víctima

Los hechos referidos fueron los siguientes: Después de haber departido en varios establecimientos públicos, ya entrada la noche del 3 de septiembre de 2015, Alejandro Zapata Ramírez y Alejandra Gómez Duque, quienes eran amigos desde hace varios años, se dirigieron a la vivienda de ésta, ubicada en el municipio de Bello, calle 54 número 46-05, barrio Prado.

"Estando allí, Alejandra Gómez Duque despertó a Doralba del Socorro Echeverry Arcila, con quien compartía esa vivienda, y se dispusieron a escuchar música y a consumir bebidas alcohólicas. Hasta ese lugar arribó un sujeto hasta el presente no identificado, a quien Zapata conocía. Entre las 4:12:53 a.m. y las 6:00 a.m. del 4 de septiembre de 2015, los dos hombres, bajo los efectos del alcohol, accedieron carnalmente con violencia a Gómez y a Echeverry, y seguidamente les dieron muerte", se lee.