Familia de niños perdidos en río Bravo habría sido extorsionada

La joven madre, en búsqueda del ‘sueño americano’, caminó la selva del Darién con sus hijos al hombro; sin embargo, lo impensable sucedió cuando se encontraban atravesando el Río Bravo, frontera natural de México con Estados Unidos, pues sus hijos se habrían ido en la corriente.

“Según me contaron, mi hermana iba cruzando el río Bravo por el sector de Piedras Negras y me dijeron que en el cruce ella iba con los dos niños y en esas un muchacho se estaba ahogando y se agarró de mi hermana, la hundió y ella soltó a los niños. Dicen que el río se los llevó y no sabemos nada más. Mis sobrinitos están desaparecidos. No nos quieren dan información y prácticamente nos bajaron las esperanzas de que se iban a encontrar con vida”, declaró Yulitza, hermana de Yini Paola, en declaraciones a medios.

Ahora, El Tiempo dio a conocer que un hombre sin identificar de acento mexicano llama a la familia de Yini para, presuntamente, extorsionarlos con no devolver a los niños a menos que exista un intercambio de dinero.