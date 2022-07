Familia Angulo recibió el cuerpo de Carmenza, mujer desaparecida hace 22 años

Las autoridades realizaron este domingo la entrega a la familia del cuerpo de Carmenza Castañeda, una mujer que fue desaparecida hace 22 años por la guerrilla de las FARC junto a su esposo, Gerardo Angulo, en una ceremonia realizada en cercanías a Bogotá.

"No desistiremos hasta hallar también a nuestro padre Gerardo Angulo y conocer la verdad sobre el cautiverio de ‘los abuelos’. Como víctimas del conflicto demandamos garantías de verdad, justicia, reparación y sobre todo de no repetición. No más víctimas de desaparición", expresó la familia.

La entrega fue posible por el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), así como de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), que por años han brindado acompañamiento y asesoramiento jurídico y técnico a la familia.