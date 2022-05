Alias Otoniel ya está en poder de las autoridades de EE. UU.

Aunque el Consejo de Estado no ha emitido ningún fallo, la extradición de Otoniel no tendría ningún impedimento, pues no existe la medida cautelar y ya hay una negativa por parte del Ministerio de Justicia ante al recurso que había presentado la defensa de Otoniel.

Como se sabe, el exjefe del Clan del Golfo es requerido por la Justicia de EE.UU. por delitos relacionados con narcotráfico.

No obstante, en Colombia tiene 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores, entre otros delitos. Esto era una de las principales preocupaciones de las víctimas que pedían que Otoniel respondiera ante la justicia colombiana.

Precisamente sobre este punto, el presidente Iván Duque, en diálogo con EL HERALDO, aseguró que la extradición del señalado narcotraficante a Estados Unidos se debe llevar a cabo antes de que culmine su gobierno.

“Se tiene que ir extraditado, es que esos delincuentes no se pueden seguir protegiendo en nuestro país, son delincuentes muy peligrosos. Tienen que ir a cumplir sus delitos de narcotráfico y después regresar a Colombia a purgar sus penas por los delitos que cometieron en nuestra patria”, afirmó Duque a EL HERALDO.

Sobre las víctimas, el mandatario aseguró que “van a tener la plena garantía de que (‘Otoniel’) seguirá colaborando. Él tiene unos delitos por narcotráfico que atender y tiene que venir aquí a cumplir los delitos de lesa humanidad que cometió en Colombia”.