“Estoy en desacuerdo con el Tribunal”: Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá, al negar la preclusión pedida por la Fiscalía del caso contra el ex presidente Álvaro Uribe, advirtió que será el ente de investigación penal el que decida si acusa o no al ex mandatario.

“No resulta admisible la solicitud del señor Eduardo Montealegre de que se le ordene a la Fiscalía presentar el escrito de acusación porque esa facultad está limitada a la Fiscalía, un juez no puede ordenarle a la Fiscalía acusar, el acto de acusar es un monopolio del Estado delegado a la Fiscalía”, leyó el magistrado Carlos Guzmán, ponente de la decisión cuya resolución fue unánime entre la sala.