Tribunal anuncia que no precluirá el delito de soborno en caso contra Uribe

Se trata de la providencia que decide el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la decisión del 23 de mayo pasado del Juzgado 41 del Circuito de Bogotá, que decidió negar la preclusión del proceso contra el líder natural del Partido Centro Democrático por soborno y fraude procesal.

El togado aclaró al principio que la sala de decisión no puede ocuparse de falencias o yerros sobre los que no se haya pronunciado el recurrente, es decir la Fiscalía.

Acto seguido recordó el tribunal que el testigo Juan Guillermo Monsalve fue contactado por el abogado Diego Cadena y por Carlos López, a través de Álvaro Prada, y que posiblemente Uribe determinó a Cadena para que ofreciera a Monsalve retractarse de los señalamientos en contra del ex presidente a cambio de beneficios jurídicos.

A juicio de la Fiscalía, citó el togado, Monsalve no tiene la calidad de testigo y está en duda que hubiese pertenecido a las AUC, por lo que no pudo haber percibido la conformación del grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas por la que supuestamente es señalado el ex mandatario.

"Aún no hay conocimiento claro sobre la pertenencia o no de Monsalve al grupo paramilitar, sin embargo tampoco puede afirmarse lo contrario porque no todos los desmovilizados se desmovilizaron de manera formal, y como trabajó en la hacienda esto lo convierte en un testigo importante", leyó Guzmán.