Bancada Sucreña pide cerrar Cara 'e gato en La Mojana

La senadora Karina Espinosa, del Partido Liberal, manifestó en el atril: "Quiero morir luchando por no seguir viendo estas imágenes en nuestro departamento, quiero morir luchando por los que no tienen voz; esto no es justicia social, no es digno, llevamos más de 40 años ¿y cuáles son las soluciones, dónde está el Gobierno?".

Los afectados, indicó, "son más de 38 mil familias y 150 mil damnificados. No queremos más estudios, llevamos más de tres gobiernos haciendo estudios. (...) En el último empalme dijeron que se habían robado los recursos, pero eso no ha sido adjudicado, esto vale 1,8 billones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional aportará 1,3 billones de pesos y los cuatro departamentos, Bolívar, Antioquia, Córdoba y Sucre. Ya tenemos Conpes y Confis, los estudios los hicieron personas expertas del Fondo Adaptación y la Universidad Nacional".

Advirtió en este sentido que lo previsto es que desde el 10 de noviembre llegue la gran ola invernal: "La Mojana se puede extinguir, dicen personas que saben de esto. Lo urgente son los albergues, los planes de contingencia, los subsidios, las ayudas humanitarias".