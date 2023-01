Medidas unilaterales ponen en crisis la mesa: ELN

"El Eln no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso", se lee.

Y agrega el grupo guerrillero que "como el Gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa y obligaron al ELN a emitir el comunicado aclaratorio, el día primero de enero de 2023, donde expresamos que el cese el fuego bilateral es un tema que está pendiente discutir y sobre el cual aún no tenemos ningún acuerdo, pero que puede abordarse después de concluirse los temas que quedaron pendientes en el ciclo primero".