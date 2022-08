Rifirrafe en redes sociales entre Inti Asprilla y Daniel Samper Ospina

“¿Cómo a cuenta de qué yo debo saber el articulado de la Ley 5? Ni que fuera congresista como ustedes. A mí no me pagan 34 millones tomados del erario, ni me financian un equipo asesor. Respete la crítica, respete el periodismo, ¿o nos vamos acostumbrando a no poder opinar?”, indicó Daniel Samper en sus redes sociales como respuesta a Asprilla.