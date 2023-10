“Enfrentamientos con Clan del Golfo son porque ganamos control territorial”

Pero aseguró Velasco: “Lo que yo sí quiero decirles es que el Gobierno revisa con las Fuerzas Militares y de Policía y ve que se están haciendo unas operaciones que permiten pensar que tenemos capacidad de respuesta a las amenazas que puedan haber”.

Y al aclarar el hecho polémico relacionado con una supuesta invitación de un grupo alzado en armas, en proceso de negociación, para instalar la jornada electoral en Popayán, el ministro Velasco, subrayó que fue “un error de comunicación” y que “lo importante es que la decisión política del Gobierno no estaba en esa invitación. Lo hablamos ahora en el PMU que hemos adelantado desde esta misma mañana. No solo el señor ministro de Defensa, sino quien les habla, desautorizó esa invitación. De hecho, me informa el señor registrador que él estará abriendo las elecciones en la ciudad de Armenia y no en Popayán, y yo estaré en Bogotá con el señor presidente en la Plaza de Bolívar”.