Si el país antes estuvo en jaque por Pablo Escobar, hoy es por Petro: Barbosa

Según explicó Barbosa, las razones por la cual el país estaría pasando por una situación tan compleja en materia de seguridad son: la falta de gestión en la rama judicial y los actuales procesos de paz que se adelantan con los distintos grupos armados organizados. Incluso, confesó que la Fiscalía ha efectuado menos capturas debido a “la falta de apoyo” de la administración nacional.

“Alguien diría: ‘¿Por qué no captura la Fiscalía en zona rural?’, porque no sabemos ni siquiera si tenemos apoyo de Fuerza Pública y Policía en zona rural. No sabemos el contenido de lo que han denominado ‘paz total’ (...) ese es el gran problema de todo esto”, sostuvo.

Además, acorde con lo que declaró, ni él ni los gobernadores con los que ha hablado conocen los detalles de lo que está sucediendo con la llamada ‘Paz Total’. “Tenemos un proceso abierto con el Eln y disidencias, pero al mismo tiempo están buscando todos los gatilleros y los sicarios de todas las ciudades del país para sentarlos en las mesas”, sentenció el funcionario sobre el proceso.