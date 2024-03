“La ley de punto final es inaplicable en Colombia”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe insiste, desde su cuenta de X, sobre que la llamada ley de punto final no se puede aplicar en Colombia. Por medio de un video, el exmandatario destacó que propone en su lugar puna amnistía política, no penal, donde incluso se incluya a sus compañeros de Gobierno sancionados por nombramientos de notarios porque "no se han robado un peso”.