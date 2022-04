El abecé de las nuevas medidas sanitarias que rigen a partir del 1 de mayo

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó las nuevas medidas para viajeros internacionales que deseen ingresar al país.

Todos los viajeros internacionales deben tener carné de vacunación con esquema completo.

Sin embargo, indicó que personas no vacunadas podrán entrar a Colombia, pero para ello deben presentar una prueba PCR no mayor a 72 o una prueba de antígenos no mayor a 48 horas.