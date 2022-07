“No somos robots, tenemos familias, hijos, padres y amamos a Colombia”

R.

No solo con la Policía. Cuando esas personas hacen comentarios por la muerte de los uniformados lo hacen contra el sistema de autoridad. No hay nada bueno para ellos, rechazan todo lo que proviene de la ley. Hay una tendencia mundial de desacato, de desconocimiento y de la pérdida de valor al cumplimiento de la ley. Hay radicalismos producto de la manipulación. Hoy las redes son un vehículo para que eso se reproduzca con facilidad. La ciudadanía debe entender que no venimos de una fábrica de producción masiva de objetos, no somos robots; tenemos familias, hijos, padres, estamos casados y amamos a Colombia.