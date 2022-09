Descartan riesgo de apagón tras bloqueos en la Hidroeléctrica El Guavio

Así las cosas, con una única gran unidad de 250 megavatios y dos pequeñas de 5 megavatios cada una, la central hidroeléctrica más grande del país estaría operando solo al 20% de su capacidad total.

Agregó el directivo en este sentido que "la coyuntura pone en alto riesgo la seguridad y confiabilidad del sistema interconectado nacional, ya que la hidroeléctrica genera el 7% de la energía del país y suple las necesidades de 2 millones de hogares colombianos".

No obstante, el experto en temas energéticos, Carlos Diago, advierte en EL HERALDO que este asunto "no tendría ninguna implicación porque esa capacidad de reserva está disponible en otras plantas, es decir no se afectaría la prestación del servicio por cuanto el sistema tiene capacidad suficiente para atender la demanda".

Agregó en este sentido que El Guavio "inyecta su energía al sistema interconectado nacional y eso se redistribuye, entonces son otras plantas las que inyectarían esa energía para la demanda: la unidad de generación se despacha por orden de mérito, es decir un precio que le coloca cada generador a su planta para determinar si se despacha o no, y si es demasiado alto y hay otras unidades con precio menor se alcanza a cubrir la demanda".

Entre tanto, el ex ministro de Minas, Amylkar Acosta, explicó a EL HERALDO que "este percance que se tiene ahora es otra pata que le sale al cojo porque indudablemente la salida de dos de sus unidades con 500 megavatios de capacidad estresa el sistema interconectado nacional y pone en riesgo la confiabilidad y la firmeza en la prestación del servicio de electricidad, de hecho situaciones como esta terminan forzando la entrada de generación térmica y esa es más costosa que la hídrica y eso va a seguir presionando los precios que después se trasladan vía tarifa al usuario. Con el retraso de Hidroituango se han venido presionando los precios al alza, y ahora esa presión es mucho mayor".