Las lluvias complican el rescate: gobernador de Risaralda

"Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo. No es fácil porque el clima no nos ayuda y por el riesgo que acarrea la situación misma no podemos extendernos a más de las 5 o 6 de la tarde. Confiamos que en lo que queda de estas horas podamos lograrlo", explicó el mandatario territorial.

Gobernador de Risaralda entrega información hasta el momento de lo ocurrido pic.twitter.com/5fKFUrDfeK — Revistachoco.com.co (@revistachoco1) December 4, 2022

Además, ya el funcionario había mencionado que: "desde esta madrugada estamos concentrados en las acciones de rescate en Pueblo Rico. Junto a Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y organismos de socorro estamos en la zona para liderar PMU y poner todas nuestras capacidades para salvar vidas”.

Hasta el momento se han reportado dos fallecimientos, entre esos el de una menor de edad.