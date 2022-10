¿Cómo será el reinicio de los diálogos con el Eln?

De cara a un eventual cese al fuego, el legislador sostuvo que “ha habido una serie de gestos y pasos que el Gobierno ha saludado en su momento, como la liberación de personas, pero es solamente en la mesa que se podrá discutir sobre este tema”.

Y sobre las dudas que hay por la aparente estructura no centralizada del Eln, lo que dificultaría los diálogos con esta guerrilla, Cepeda advierte que “ese hecho no lo da el gobierno por ciento, no creemos que sea así, y aquí se ha señalado que el Eln ha tenido una delegación durante los cuatro años anteriores, descalificada por el anterior gobierno, pero que se ha mantenido como una delegación oficial, y no existe ningún frente o célula que haya dicho que esa no es su delegación”.