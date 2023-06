“No salgan ahora con que yo manipulé todo”: Day Vásquez a Nicolás Petro

“En mi denuncia contra el señor Nicolás Petro Burgos fui clara. No es mi culpa que el suscrito no haya entendido que en la entrevista me referí a mi celular, el que aporté como pruebas a la Fiscalía, entidad que sustrajo toda la información”, explicó Day Vásquez en la misma red social.

Según la defensa de Nicolás Petro, Vásquez “estaría ingresando al WhatsApp del diputado para enviar todo tipo de mensajes, lo que representaría un claro caso de suplantación y usurpación de la identidad”.