Columnista de EL HERALDO recibe amenazas a través de redes sociales

“Desde el año pasado había estado recibiendo estos mensajes, pero no le prestaba atención creyendo que eran fanáticos de redes sociales y lo que hacía era bloquear las cuentas, pero el pasado jueves me llegó un audio en el que me decían: “Rosanía, ¿cree que después de un año nos hemos olvidado de ti?” Nunca me han dicho que me van a matar, pero si son muy intimidantes y amenazantes”, dijo el experto a este medio.

Al momento de interponer la denuncia en la Fiscalía, dice Rosanía, que los investigadores le hicieron una serie de preguntas ligadas con su profesión de investigador y columnista para poder delimitar el caso y facilitar las indagaciones.