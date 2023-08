Las similitudes del caso Petro con el Proceso 8.000

La coincidencia para no creer es que el pasado 3 de agosto también se dio la confesión de Nicolás Petro, de la cual se venían teniendo rumores, pero no había un señalamiento judicial: aquí se dice que estalla el escándalo ahora del proceso 15.000, relacionándolo también con los 15 mil millones de pesos que el ex embajador Armando Benedetti dice que consiguió para la campaña presidencial del año pasado que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, según los audios en los que discute con la exjefe de gabinete Laura Sarabia.

Luego de dos años de investigación se encarceló a importantes personalidades de la vida política, entre ellos senadores, representantes a la Cámara, un procurador general, un excontralor, y a varios de los más importantes testaferros del cartel de drogas. Y en el Proceso 15.000 más de 50 personas están respondiendo ante la justicia o esperando ser llamados.