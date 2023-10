Muere niño de 6 años tras una fuerte golpiza de otros menores en Yumbo

“El día que sucedió todo estaba trabajando y cuando llegue de nuevo a la casa, encontré a mi niño golpeado, tenía moretones en su cuerpo y yo le hice remedios caseros, la verdad en un principio no me fijé en su cabecita, ya al día siguiente el niño se puso mal, empezó a vomitar, le salió un líquido verde por la nariz y sangre por la boca, por lo que me fui al hospital con él y allá me dijeron que lo debían trasladar a Cali porque estaba muy grave”, señaló María Eugenia, madre del menor.

Según explicó la mujer, una vez en la clínica, al pequeño le tomaron una tomografía en la que detectaron que tenía múltiples hematomas en la cabeza. “Los médicos me dijeron que ya no se podía hacer nada y el 19 de octubre, me llamaron que fuera rápido y cuando llegué ya mi niño estaba envuelto en una sábana blanca, se había muerto”, agregó.