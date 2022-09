“Estoy empacando ropa por si me privan de la libertad”: Aida Victoria Merlano

Hay que recordar que Merlano madre, excongresista, se fugó de un consultorio odontológico de Bogotá en 2019. Hecho que involucró a Aida Victoria y a su hermano, menor de edad.

Aida Victoria contó en una transmisión en vivo en su Instagram que “está haciendo maletas” porque no sabe si tendrá que ir a la cárcel.

“Pueden pasar dos cosas: me permiten esperar el fallo de segunda instancia en libertad o me privan de la libertad. Ahora mismo me siento con una fuerza que hasta a mí me sorprende, pero estoy literalmente empacando ropa por el eventual caso en que me priven de la libertad, porque para qué me voy a llevar los vestidos o la ropa con la que usualmente me visto”, dijo la influenciadora.

Asimismo, agregó que la primera vez que fue detenida se enfermó porque le llegaron de sorpresa y tuvo que dormir “en un colchón con un plástico arriba y con una sabanita súper delgada”, razón por lo que esta vez, en caso de que sea enviada a prisión, se está “preparando para tener por lo menos cobijas, ropa cómoda para la situación".