Cancillería confirma que Guaidó no está invitado a la cumbre sobre Venezuela

“Su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro. A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo”, destacó Gauidó.

Se prevé que unos 20 cancilleres asistan a la Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, que propone, además, idear estrategias para el levantamiento progresivo de sanciones contra el país caribeño, algo con lo que no está de acuerdo Guaidó.