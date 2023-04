Guaidó viajará a Estados Unidos en vuelo comercial: Cancillería

Guaidó, por medio de un comunicado, anunció en la mañana de este lunes que estaba en territorio colombiano, para poder reunirse con las delegaciones internacionales que participarán en la ‘Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela’, convocada por el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, horas más tarde el mismo canciller Álvaro Leyva confirmó que el dirigente no estaba invitado al encuentro.

“¿Dónde está Guaidó?, no se sabe. Obviamente no es que quiera participar, no está invitado”, dijo Leyva.

El político venezolano había anunciado días atrás que tenía la información de que el Gobierno de Nicolás Maduro tenía lista una orden de captura en su contra.