Alemania califica de “inaceptables” las declaraciones de Petro en COP28

Comenzó el jefe de Estado su discurso cuestionando que "hoy se emite en el mundo un 12 por ciento más de CO2 que en 2010. Además, no se financió el fondo del clima para proteger a las poblaciones no emisoras de CO2, es decir a los países pobres. Los países ricos no desean desvalorizar su capital fósil. Y es otra concepción de la riqueza la que nace de la descarbonización".

En medio de su intervención se refirió a Hitler y habló sobre el conflicto en Gaza. "El genocidio sobre el pueblo palestino es lo que le espera el éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática".

"La transferencia de riqueza del norte hacia al sur se ve ajena al mercado, en el sur se disminuye el agua líquida y se produce el éxodo, que está en camino. El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que les espera a los pueblos del éxodo. Este éxodo tendrá respuesta en el norte, ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos: Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar", añadió.