Avianca responde a pasajera que se quejó de compartir silla con un perro

Ante el revuelo que generó la publicación de la mujer, la aerolínea Avianca decidió responderle recordando que es permitido transportar mascotas en vuelos comerciales bajo algunas condiciones.

“Andrea, ten en cuenta que podrá viajar una mascota por persona y por fila, excepto si son del mismo grupo familiar.

Además, le indicó que en el caso de que tenga algún temor al animal puede hacerlo saber al personal de la aerolínea que se encuentra en el avión.

“Cuéntale a la tripulación de tu temor, trataremos de darte mejores opciones”, concluyó el mensaje de Avianca.

En los comentarios de la publicación se evidenciaron opiniones divididas, pues algunos consideran que la presencia de animales genera incomodidad a los demás pasajeros y que se deberían destinar zonas especiales para que puedan viajar dentro de la aeronave, mientras que otras personas afirman que las mascotas al considerarse parte de las familias deben tener el derecho de ir cómodos junto a sus dueños.

Soy Veterinario,pero el respeto y las normas de convivencia son para todos,

. Si van a permitir perros en cabina deben destinar zonas especiales, que no ladren ni incomoden a los demas pasajeros. Lo que a mi me gusta y no me molesta no necesariamente aplica para todos.