Atentan contra dos candidatos a curules de paz en Antioquia

“Veníamos saliendo de la vereda, en el puente, mi compañero de fórmula me coge la cabeza duro hacia las rodillas de él, y se me tira encima. Hasta ese momento yo no sabía qué estaba pasando, cuando sentí el primer disparo. Ménderson empezó a gritarle al escolta que acelerara y me dijo que apretara el botón de pánico”, narró la víctima del conflicto por el asesinato de su padre en la masacre de La Chinita.

Se sabe que el delincuente que les disparó con un arma de fuego se movilizaba a pie y logró impactar el vehículo ocasionando daños en el panorámico y vidrio lateral.

Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA rechazó el hecho y afirmó que: “Atentar contra las víctimas que participan en política es atentar contra la Paz y la Democracia”.