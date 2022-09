Asamblea ONU: Petro llega a Nueva York a reunirse con el secretario general

El lunes en la mañana, el mandatario participará en la Cumbre sobre Transformación en la Educación, convocada por el Secretario de la ONU. Luego asistirá al evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés). Allí se revisarán temas como la seguridad alimentaria y las energías limpias.

El martes, a las 8:30 a.m. (7:30 a.m. hora colombiana), el jefe de Estado estará en el saludo del secretario general a los jefes de delegación. Y a continuación, será la inauguración de la Asamblea General. Allí, aproximadamente a las 10:40 (9:40 a.m. hora colombiana), intervendrá en el plenario. Será el quinto en dirigirse a los mandatarios asistentes al evento.

Luego se reunirá con el presidente de la Comisión Europea, Charles Michel. En la tarde, el presidente se entrevistará con Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres. Así mismo, el mandatario participará en la reunión ‘Cuenta regresiva para la COP15: evento de líderes de referencia para un mundo positivo para la naturaleza’.