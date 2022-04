En vivo: Juez decide si precluye el caso contra Uribe por soborno a testigos

Una decisión clave en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos se conocerá este miércoles. La juez 28 de conocimiento de Bogotá evaluará si el caso debe precluir, como lo había solicitado desde hace un año la Fiscalía, o si el exmandatario deberá seguir vinculado.

La togada tomará la decisión tras escuchar aproximadamente 20 audiencias en las que se expusieron todos los argumentos a favor y en contra de la preclusión del caso. Vale mencionar que hace un mes, el exmandatario intervino, por primera vez, públicamente en este caso.

"Nunca fui a buscar testigos, solo a corroborar informaciones que me llegaban en el sentido de que el señor (Iván) Cepeda les ofrecía beneficios a los testigos para que acusaran a mi hermano (Santiago)", aseguró en esa audiencia el exmandatario.

Agregó Uribe Vélez en una comparecencia virtual sobre el tema: “Vicky Jaramillo me informó que el recluso que nos acusó mintió y dijo que quería decir la verdad. No fue una creación mía. Entre 2011, cuando Juan Guillermo Monsalve me acusó, y el 2018, fueron siete años, así que le dije a (Diego) Cadena que fuera a verificar la información que me traía Vicky Jaramillo”.

Ahora, será la jueza quien tome la decisión final sobre el futuro de este caso.

Noticia en desarrollo...