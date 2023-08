¿Es real la amenaza de apagón de los operadores de energía?

De igual modo, aseveró que "es falso que los generadores cobren 'la totalidad de la tarifa'”.

Al respecto, el ingeniero William Murra, experto en el sector de energía, le dijo a EL HERALDO que una de las cosas en las que más ha insistido es en “el engaño” de la resolución 012 del 6 febrero de 2020, que es la que abre la posibilidad de la opción tarifaria.

“Esa opción no tiene que ver nada con la pandemia. Ella surge porque la CREG se dio cuenta de que el golpe de incluir y permitir con la 010 que las pérdidas no técnicas se metieran en la canasta de pérdidas de energía técnicas iba a ser una masacre fuerte para la Costa Caribe, entonces se estableció la opción tarifaria, (...) o sea que esa diferencia entre la tarifa real calculada por el operador y la opción tarifaria era acumulativa y que en cualquier momento el operador se la cobraría al usuario. Esa diferencia no estaba autorizada en ninguna parte y si la cobraban era un pago de una deuda no consentida, lo que está prohibido en el Código del Comercio".

Todo se inició cuando la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) alertó por un posible apagón nacional por los problemas de liquidez que enfrentan actualmente las empresas comercializadoras de energía del país.

En una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho, y al directivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, José Fernando Prada, el gremio explica que la situación de liquidez de las 21 empresas comercializadoras que operan en el país continúa empeorando debido a las demoras y falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria, una advertencia que se viene haciendo desde 2021.

De acuerdo con Asocodis, las cuentas por recuperar a julio ya alcanzan los $7,2 billones.