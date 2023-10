“Pretenden ponerme a terminar mis años en una cárcel”: Álvaro Uribe

“La señora Vicky Jaramillo me informó que el preso (Juan Guillermo) Monsalve quería decir la verdad y contar la mentira que había dicho por ofertas que le habían hecho por mentir contra mi hermano y contra mí. Dicen que no hay toda la consistencia en lo de Vicky, puede que tenga inconsistencias, pero lo que sí es claro es que ella fue quien me informó. No fue iniciativa mía y cuando recibo esa información es que le pido a mi abogado que la verifique”, sostuvo Uribe.

Asimismo, Álvaro Uribe indicó que “no tengo ninguna relación con la familia Williamson que citan en este tema, ni con el señor (Enrique) Pardo Hasche, quien conversaba con el testigo Monsalve en la cárcel”.

“En Neiva hablé solo con una persona y fue el doctor Álvaro Hernán Prada. Él me dijo que allá había unas personas que decían que había un preso en una cárcel de Bogotá que había mentido contra mi hermano y contra mí y que quería decir la verdad, que era que le habían hecho unos ofrecimientos, todo lo que contesté fue: ‘Ojalá diga la verdad’. No hay un indicio ni una prueba que pueda poner en duda que con el único que hablé fue con Álvaro Hernán Prada y que esa fue mi respuesta”, agregó.