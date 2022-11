Corte no investigará a Uribe por su supuesta participación en ‘Ñeñepolítica’

Esta decisión fue tomada tras no encontrar elementos que lo vinculen con dicho escándalo y el abogado que lideró la defensa en este caso, Jaime Lombana, dijo que Uribe no conocía al ‘Ñeñe’ y no dio dinero para la financiación de la campaña de Iván Duque.

Acerca de la decisión, Lombana dijo que “esto demuestra la inocencia de Álvaro Uribe en unos temas en los que fue denunciado en manera no cierta”, así lo anunció recientemente a ‘Semana’.