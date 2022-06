Alias Otoniel cambia de abogado en Estados Unidos

El jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ya no está representado en Estados Unidos por el abogado Arturo Hernández y ha dejado su defensa en manos del letrado Alexei Schacht.



El cambio fue confirmado a Efe este jueves por el propio Hernández, que no quiso dar detalles sobre los motivos de la decisión.



El veterano abogado representó a "Otoniel" el mes pasado cuando compareció por primera vez ante la justicia estadounidense tras ser extraditado desde Colombia, una vista en la que se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico por los que está acusado.



Entonces, Hernández subrayó lo complejo de este caso y denunció que no se le había permitido hablar con su cliente durante su detención en Colombia.