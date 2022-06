Procuraduría alerta sobre nuevas falencias en Hidroituango

La Procuraduría informó este jueves en un comunicado que luego de una visita al proyecto Hidroituango y a cuatro administraciones locales del área de influencia, alertó sobre serias falencias en la gestión del riesgo de desastres de los municipios aguas abajo del proyecto, en especial, Cáceres y Caucasia, Antioquia.

El Ministerio Público afirmó al respecto que “no se evidencia peligro inmediato de fallo o colapso de la presa”, no obstante, advirtió que entes territoriales “tienen planes desactualizados, no cuentan con el personal adecuado para manejar este asunto y los organismos de socorro no tienen el número de personas, entrenamiento ni los equipos necesarios para la atención de emergencias”.