Alcalde (e) de Medellín pedirá auditoría forense

El alcalde (e) de Medellín, Juan Camilo Restrepo, advirtió este viernes que pedirá una auditoría forense de la Contraloría en la sede administrativa de la capital antioqueña.

"No quiero estigmatizar ni generar prevenciones. No vengo a dividir. Tengo que tener claro que fue lo que recibí. No puedo llegar acá como una figura decorativa, sin saber qué fue lo que recibí. Ustedes se imaginan, después de este encargo, sin tener claro qué fue lo que recibí. Es un acto de responsabilidad", dijo el alto comisionado de paz a la emisora capitalina 'Blu Radio'.

Restrepo, quien reemplaza por orden del presidente Iván Duque provisionalmente al alcalde Daniel Quintero, suspendido tres meses por la Procuraduría por presunta participación en política a favor del candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, agregó: "Por lo pronto tengo que enviar es un mensaje de institucionalidad. Me voy a reunir con los funcionarios hoy a las 2:00 de la tarde".

En septiembre pasado, el expresidente Álvaro Uribe había señalado a Quintero de supuesta corrupción mientras que el mandatario electo aseguró que Medellín había ocupado el primer puesto en un índice anticorrupción.

Todo habría empezado cuando Quintero criticó la aparente injerencia de Uribe sobre los cabildantes de la capital paisa: "Tremendo problema tienen concejales del CD en Medellín: Uribe no sólo les dicta cómo votar cada proyecto en el Concejo, sino que además ahora también les prohíbe hacer control político y visitar filiales de EPM en el exterior: 3.000 millones de dólares de recursos públicos".