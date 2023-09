“Fue la Fiscalía la que decidió suspender la negociación con Nicolás Petro”

Ante el rompimiento de la negociación del ex diputado del Atlántico Nicolás Petro, por presuntos lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con la Fiscalía, que investiga además si estos dineros ilegales que habría recibido llegaron a las arcas de la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro Urrego, EL HERALDO conversó con el abogado de Petro Burgos, Stewing Arteaga, para conocer qué fue lo que pasó y cuál es la estrategia de defensa.

"Lo que sucedió fue que la Fiscalía, en uso de sus competencias constitucionales y legales, decidió llamar a juicio al señor Nicolás Petro. Lo hizo mediante la presentación del escrito de acusación para que sea sometido a reparto y se asigne un juez, que va a ser quien dirija el debate probatorio y luego se surtirán una serie de etapas en las que se practicarán unas pruebas, que terminarán al final con una decisión. En los próximos días nos correrán traslado del escrito y ahí conoceremos las pruebas. (...) No sabemos qué sucedió. Se venían adelantando una serie de conversaciones y sin embargo venía el rumor por parte de ciertos medios de que se iba a presentar el escrito de acusación, entonces quien decide no continuar con esa negociación es la Fiscalía. Tal vez consideraron que lo que estaba pasando no satisfacía sus pretensiones, sus requerimientos, y decide presentar el escrito y llamarlo a juicio. Pero fue una decisión unilateral de la Fiscalía", dijo el defensor.

Precisó no obstante el jurista que los temas como la situación jurídica del exdiputado Petro y su privación de la libertad ya fueron decididas por un juez "y por lo tanto continuará en libertad y así tendrá que hacerle frente a este proceso".

Lo que se estaba negociando, explicó además, "era que a cambio de una información que él se comprometió a entregar, la Fiscalía le iba a otorgar lo que en derecho penal se conoce como principio de oportunidad, que incluye que la persona queda exenta de responsabilidad, no paga cárcel, no es juzgada ante un juez, e iba a gozar de ciertos beneficios, pero ahora lo que la Fiscalía va a pretender es que haya algún tipo de responsabilidad penal y que la persona vaya a la cárcel".

Por ello, aseveró Arteaga, "lo que queda es acudir al llamado de la justicia, cumplir con ella y hacernos presentes en las audiencias. Lo que la Fiscalía ha hecho es legal, no tiene ningún problema de legitimidad. Lo que pasa es que cambia el escenario y todo lo decide un juez".

Frente a la treintena de testigos que informó la Fiscalía tenía en contra de Petro Burgos, incluyendo a su exesposa y también imputada en el caso, Day Vásquez, señaló el abogado que "ahora es cuando la Fiscalía va a querer hacer valer toda esa información que tiene y los testigos, y tendrá que probar ante un juez que lo que está diciendo es verdad. Aquí ya no vale la apreciación de nadie sino lo que se llegare a probar ante un juez".

Ante los señalamientos que hay por presuntos aplazamientos del imputado en el proceso de negociación, el jurista afirmó que "no es interés de Nicolás Petro dilatar o hacerle el quite a la administración de justicia sino hacerle frente a este proceso y asumirlo con responsabilidad".

Acerca de si tuvo algo que ver este desenlace con la reunión de hace un par de meses de padre e hijo en el Atlántico, Arteaga afirmó que "se especula sobre ese tema, se dice que tuvo algo que ver, pero realmente fue una conversación de padre e hijo, así que no sabría decirle qué se ventiló en esa reunión".

Finalmente, ante las amenazas denunciadas por las partes, dijo que siguen en investigación, pero "no se ha sabido nada y los esquemas de seguridad de parte y parte permanecen".

Entre tanto, en las últimas horas se conoció en los medios de comunicación que el togado que decidirá en el caso es el juez del Circuito Penal Especializado de Barranquilla Hugo Junior Carbonó Ariza, ex candidato a fiscal general de la Nación en 2016 cuando se postularon 113 candidatos, entre los que el entonces presidente, Juan Manuel Santos, tuvo que elegir su terna al ente acusador.

Carbonó Ariza ha sido defensor del ex rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Juan José Acosta; y de Johana Hildebrandt Royo, ex vicerrectora financiera de la Universidad Autónoma.