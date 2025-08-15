Ya empiezan a llegar las primeras respuestas a la propuesta del precandidato David Luna de elegir solo un candidato de la oposición, fue Mauricio Gómez quien recibió con “agrado” la invitación del excongresista.

Lea también: Petro dice que en el funeral de Miguel Uribe Turbay sonaron “las palabras de la venganza”

“Lo dijimos la semana pasada, la unidad es el camino. Todos los precandidatos que creemos que a Colombia hay que comenzar a reconstruirla ya, tenemos que unirnos. Por eso recibo con agrado la invitación del precandidato David Luna para sentarnos en una mesa a dialogar”, comenzó diciendo Gómez en un video publicado en sus redes sociales.

Agregó que una de las cualidades que debe tener ese candidato único es que “conecte” con el país en un momento “difícil” para Colombia, refiriéndose al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

“Pero esta unidad debe estar basada en reglas del juego claro, debe estar basada en un ejercicio democrático que nos permita construir sin consensos de la mano de las comunidades, pero lo más importante encontrar a la persona que conecte con el país y que nos dirija en el 2026. En estos momentos difíciles que vivimos, Colombia no necesita caudillos”, explicó.

Lea también: “En Barranquilla estamos cansados de la extorsión”: el mensaje del alcalde Char al Gobierno nacional

Habló de “rescatar” a Colombia y de “reconstruirla”, y es que el congresista ha sido uno de los más férreos opositores del presidente Gustavo Petro.

“Tenemos la responsabilidad de hacer equipo y unirnos para rescatar a Colombia y comenzar a reconstruirla ya. Es una necesidad ponernos de acuerdo sobre lo fundamental sobre los problemas que aquejan a ese ciudadano de a pie que hoy no la está pasando bien”, complementó.

Al tiempo, convocó al resto de precandidatos para que “por encima de sus egos”, de las colectividades que representan y de sus intereses, “trabajemos juntos por ese sueño común, un país libre, de instituciones fuertes, seguro, donde cada colombiano pueda vivir dignamente”.

Lea también: Daniel Quintero fue abucheado por interrumpir durante un debate en foro de la Andi: llevaba una bandera de Palestina

Frente a los partidos y movimientos que participarían en la única candidatura, más temprano, Luna indicó que “la convocatoria es clara: podrán entrar todos los que hayan hecho una oposición seria y firme a este Gobierno. Todo aquel que quiera defender la Constitución del 91, que esté dispuesto a salvaguardar la democracia y que crea en las instituciones y las respete”.

Además dijo el precandidato opositor que los aspirantes que no han sido coherentes no entrarían en esta consulta.