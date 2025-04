La canciller Laura Sarabia se pronunció previamente ante los medios de comunicación sobre la audiencia en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por el caso de violencia de género.

La diligencia se realizará este miércoles 30 de abril ante la Fiscalía General de la Nación.

“Lo único que tengo que decir es que la defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia y a propósito que vengo de Roma y del funeral del papa Francisco, él decía que no podíamos callar cuando se trata de entender lo que es justo”, dijo Sarabia en rueda de prensa dentro de la Casa de Nariño.

Asimismo, la canciller hizo referencia a la asistencia que tendrá ante la Fiscalía, afirmando que: “va en coherencia a denuncias del 2023, va en coherencia a que siempre he dado cuentas de lo que es de mi conocimiento y competencia y no dejaré de hacerlo”.

Añadió en su declaración que: “Estar y ser parte del gobierno no significa que debo abandonarlo para proteger mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos y a rendir declaraciones, o a presentar ante las autoridades competentes”, enfatizó.

La canciller Laura Sarabia mencionó también que al presidente Gustavo Petro le aprendió a no callar ante las “injusticias”.

“Siempre he agradecido al presidente Gustavo Petro que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia y que me ha apoyado, y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia”, agregó.