Un informe preliminar basado en información de fuentes no reveladas aseguró que en el Aeropuerto Internacional El Dorado habrían 20.000 cuerpos no identificados. Como respuesta a la declaración Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, manifestó que las aseveraciones de la ONU citan como fuente a Medicina Legal, misma entidad que al conocerse la información desmintió las afirmaciones.

Horas más tarde Carlos Ruiz Massie, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, declaró que su oficina en Bogotá “no tiene ninguna información o evidencia al respecto de los 20 mil supuestos cuerpos en El Dorado y eso dice mucho”, durante una entrevista realizada por Noticias Caracol.

“Es un comité independiente que no representa al secretario general de la ONU, no representa ninguna entidad de Naciones Unidas, lo hace todo a su carácter de expertos que son nombrados por los estados miembros de la comisión de desaparición forzada. Todo lo que ellos incluyan pues se hace a ese título, no representan a ninguna de nuestras entidades”, expresó.

“La información muy delicada que incluyeron fue desmentida por las autoridades nacionales y, por lo tanto, le corresponde al propio comité aclarar por qué incluyó esa información y hacer las rectificaciones del caso”, agregó.

El jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia también insistió en que de la fuente de la que proviene la información se trata de un comité de expertos nombrado por los estados miembros de la convención sobre personas desaparecidas pero que no son personal de las Naciones Unidas ni tienen salarios. “No es que no sea un comité de la ONU, pero no nos representa a las agencias de la ONU, no representa a las entidades de la ONU, no representa al secretario general. No es una visión que hacemos como entidades, es en calidad de comité de expertos”, aseveró.

Finalmente, Ruiz Massie fue enfático en no confiar en información que no esté debidamente documentada. “Es completamente a título de expertos, no a título de entidades de Naciones Unidas. En estos casos, conviene cualificar que el comité de expertos dice eso, no es la ONU quien lo dice (...) Es importante que información que no esté debidamente documentada, validada, se aclare y se rectifique porque es lo que merece la sociedad colombiana. Nos importa mucho que esto quede aclarado y, en su caso, rectificado”, puntualizó.

