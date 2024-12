Luego de que el Comité para la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas denunciara en las últimas horas la presencia de 20 mil cuerpos en un hangar del Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió “claridad” al ente multilateral.

“Agradecemos el apoyo que @UN ha dado al país mediante as diferentes agencias de @onucolombia . El trabajo de @MisionONUCol y @ONUHumanRights ha sido fundamental en la construcción de paz”, indicó el jefe de la cartera política a través de sus redes sociales.

No obstante, advirtió, “frente a la denuncia del Comité de Desaparición Forzada, que declaró la existencia de 20.000 cuerpos en un hangar en Bogotá, pedimos a su relator para Colombia @JuanPabloAlban claridad”.

Concluyó el funcionario gubernamental que se trata de “una afirmación muy grave y no verificada frente a la cual la opinión pública merece transparencia”.

El pasado jueves la Procuraduría había informado que “después de visitar los 27 hangares que componen la zona concesionada del Aeropuerto Internacional El Dorado, pudimos validar que en los mismos se desarrollan actividades relacionadas con la operación aeroportuaria, talleres de mantenimiento de aeronaves y de equipos de apoyo en tierra”.

Por lo tanto, confirmó el Ministerio Público, “no se evidenció la presencia de lugares equipados para la conservación de restos humanos y los lugares visitados corresponden a lugares propios de la operación aeroportuaria”.

La revisión la hizo una comisión especial integrada por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y la Dirección de Investigaciones Especiales, esta última con facultades de Policía Judicial.

Igualmente el procurador delegado para los DD. HH., Javier Sarmiento, requirió al director de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que informara sobre la veracidad de estos hechos, debido a que el referido Comité lo citó como fuente”.

A su vez, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un comunicado el pasado jueves en el que asevera que frente a las notas de prensa relacionadas con el informe presentado ese mismo día por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, relacionado con su visita al país “en cumplimiento al artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, donde se menciona que el Comité fue informado “que en un hangar del aeropuerto de Bogotá hay 20.000 cuerpos no identificados porque Medicina Legal no tiene la capacidad de recibirlos”, la entidad asegura que desconoce “la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”.