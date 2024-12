A raíz del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, han salido de sus cargos cinco altos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La más reciente dimisión ocurrió el pasado miércoles y fue la del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras las declaraciones en la Fiscalía de su exasesora María Alejandra Benavides y luego de la denuncia anónima que le llegó y que trasladó al ente acusador el saliente jefe de la cartera económica sobre presunto tráfico de influencias en la Hidroeléctrica de Urrá del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y del hijastro del presidente Nicolás Alcocer Petro.

Al respecto, el jefe de Estado aseveró, refiriéndose en parte al dicho de Benavides: “El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de minhacienda, que nos hicieron trampas desde el principio, como cuando pagaron con el presupuesto el déficit de gasolina de Duque, o evaporaron la plata para la universidad pública, o no pusieron los códigos que clasifican los proyectos del Gobierno para impedir su presupuestación y que no llegaran los recursos”.

Al igual que Bonilla, han salido de sus cargos en medio de este escándalo de la Ungrd Olmedo López, exdirector de la entidad, judicializado y con un preacuerdo con la Fiscalía; Luis Fernando Velasco, ex ministro del Interior, mencionado en el entramado; la ex consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, para quien la Fiscalía pide cárcel; y el ex director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, también salpicado en el expediente.