Los ánimos en el gobierno Petro amanecieron caldeados luego de la renuncia del ministro Ricardo Bonilla, quien oficializó su salida “irrevocable” este miércoles tras la polémica que ha causado su presunta participación en los casos de corrupción dentro de la UNGRD.

El nombre de Bonilla resaltó en este escándalo de la UNGRD luego de las declaraciones entregadas por su exasesora, María Alejandra Benavides, a la Fiscalía, quien no dudó en prender el ventilador y no dudó en enlodar a varios funcionarios del Gobierno Petro y miembros del Congreso, que habría aceptado coimas por beneficiar los proyectos de la administración presidencial.

La controversia se generó luego de que Benavides asegurara ante la Fiscalía General de la Nación que la mayoría de decisiones que se tomaron en el entramado de contratos redirigidos para favorecer a congresistas contaron con el aval de Bonilla.

Además, previo a su salida por la parte de atrás del ministerio de Hacienda, Bonilla también reveló un nuevo entramado de corrupción que tendría como protagonistas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y varios miembros de la familia del presidente Petro, como su hijastro, Nicolás Alcocer.

Luego que se conocieran estos detalles de jugadas ilícitas que se habrían fraguado en beneficio del gobierno Petro, miembros de los diferentes partidos políticos cuestionaron las acciones de los funcionarios del gobierno y del mismo presidente Petro.

El excandidato a la presidencia, Sergio Fajardo afirmó que este escándalo del que es protagonista Bonilla, le “quita la máscara” al presidente Petro.

“El trabalenguas de la corrupción en el gobierno de Petro. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, otra vez acusado de direccionar contratos en la hidroeléctrica de Urrá y con nuevo compañero, Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente. ¿Quién los denuncia? Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, también señalado por compra de congresistas. Cada nuevo escándalo les quita la máscara y reafirma lo que siempre hemos dicho: Pagan para llegar, llegan a robar”, escribió.

A esta lluvia de críticas se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien llamó al Gobierno Petro como una “cueva de ladrones”.

“Creo que Petro se demoró en sacar a Ricardo Bonilla. Es evidente que el “cambio” de Petro es una cueva de ladrones.”, dijo.

Asimismo, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó las razones de la salida del ex ministro Bonilla, quien denunció un nuevo escándalo de corrupción que involucra a Ricardo Roa y miembros de la familia Alcocer.

“El ministro Bonilla renunció. ¿Por los escándalos de corrupción o por destapar los que involucran a la familia presidencial? Mientras tanto, Ricardo Roa sigue en Ecopetrol, pese a los escándalos en Cenit y Urrá. Presidente, ¿hasta cuándo el silencio?”, comentó la parlamentaria.

Además, el senador David Luna indicó que el exministro Bonilla debió salir de su cargo hace meses atrás.

“Presidente, lo que hace es correcto, lástima que lo haga tan tarde y después de justificar de manera tan descarada la corrupción de su gobierno. El Ministro Bonilla se debió ir hace más de cuatro meses cuando salieron las primeras investigaciones en su contra”, escribió.

Por su parte, el congresista Miguel Uribe aseguró que el gran beneficiado del entramado de corrupción es el presidente Petro.

“Petro le pide la renuncia al Ministro de Hacienda. No pudo sostener más en su cargo de uno de los alfiles que estuvo detrás del escándalo de corrupción de la UNGRD. El Ministro Bonilla y otros altos funcionarios dieron la orden, pero el gran beneficiado con todo este entramado se llama @petrogustavo”, trinó.

“Ha llegado la hora de asumir mi defensa”: Ricardo Bonilla renuncia al cargo como minhacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó este miércoles su “renuncia irrevocable” al cargo, tras la polémica que ha causado su presunta participación en los casos de corrupción dentro de la Ungrd.

“Dije siempre que respeto el trabajo de la Fiscalía y que no usaría mi cargo en el gabinete para defenderme. Considero, que ha llegado la hora de asumir con mi equipo jurídico mi defensa como ciudadano, desprovisto de mi condición de funcionario público, para concentrarme en el proceso y evitar cualquier daño al devenir del gobierno en su agenda pública”, se lee en la carta enviada al jefe de Estado.

Además, el presidente Gustavo Petro le había solicitado esta tarde que renunciara al cargo, “no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar”. De hecho, por su presunta responsabilidad en este escándalo, el presidente le pidió dedicarse a su proceso de defensa.

“Me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia”, dijo Bonilla en un video.

Asimismo, el ahora exfuncionario aseguró que “estos duros episodios dejan lecciones sobre el diseño institucional de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Las permanentes dilaciones en el otorgamiento de conceptos, no vinculantes, se prestan a maniobras que dejan al ministro de turno en aprietos”.

Finalizó su carta indicando que las finanzas del país gozan de “buena salud y la estabilidad fiscal” y que se mantienen a pesar de las circunstancias internas y externas que afrontó su cartera.

“Hago votos porque su Gobierno del Cambio, en la recta final de su mandato, consolide el inicio de una Colombia nueva con más inclusión y menos desigualdad”, puntualizó Bonilla.

Contexto de las declaraciones de Benavides

A la pregunta de la fiscal del caso “¿El ministro sabía que Sneyder o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?”, Benavides respondió: “Sí señora, él (Bonilla) lo sabía”.

La exasesora del ministro de Hacienda afirmó que él supo que eran los congresistas, los hoy señalados por la Corte Suprema, los que estaban poniendo a sus contratistas.

“¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas?”, preguntó la fiscal.

Ante esto, Benavides aseveró que “él (Bonilla) sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no les puedo decir mentiras a ustedes. No sé. Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos eran para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos”.