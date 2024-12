El Gobierno de Colombia se volvió a referir a la situación en Venezuela y los resultados de las elecciones presidenciales pasadas, en las cuales el Consejo Nacional de Venezuela proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

Lo hizo a través del vicecanciller de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, quien aseguró que a pesar de que desde Colombia no se han reconocido los resultados de dichos comicios, la idea es seguir manteniendo relaciones con el gobierno del vecino país.

“Mantenemos una relación que está creciendo. Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas; nos preocupan la transparencia en ese proceso. No reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela”, dijo en primera instancia el vicecanciller este miércoles 4 de diciembre.

Agregó que en el pasado la ruptura de relaciones con Venezuela, así como el cierre de fronteras, no funcionó para los habitantes de ninguno de los dos países. Pese a esto, indicó, que de mantener las relaciones van a seguir “exigiendo que se respeten los derechos humanos y que se respete a la oposición”.

También añadió que el gobierno colombiano está en la disposición de dialogar “con el Gobierno de Venezuela y con la oposición” para encontrar un camino hacia una “paz política”.

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro se refirió recientemente al tema de Venezuela, específicamente durante el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, en San Andrés.

“Dejemos el petróleo y el carbón porque son el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien, y miren lo que pasa en Venezuela, que ya no saben si es democracia o si es revolución, ya el pueblo no los quiere. ¿Entonces vamos a seguir ese mismo camino?”, dijo el mandatario.