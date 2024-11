BOGOTÁ. A su llegada a los juzgados de Paloquemao este viernes, donde le imputarán cargos por el escándalo de corrupción de la Ungrd, la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, afirmó: “Soy inocente”.

La exfuncionaria, quien según los ex directivos de la Ungrd judicializados habría sido la mensajera para entregarle $3 mil millones al expresidente del Congreso, Iván Name, de la Alianza Verde, para presuntamente apoyar las reformas del Gobierno, espera la imputación de la Fiscalía este viernes por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Ortiz dijo el pasado miércoles en la W Radio: “Me declararé inocente. Toda mi vida he sido una mujer correcta, nunca he estado envuelta en un escándalo”, y agregó que “aquí hay un complot y lo voy a demostrar, tengo las pruebas. Hay gente en Presidencia que, por tapar otros escándalos, arman otros más grandes y no les importa sino ellos, no les importa el presidente ni el Gobierno”.

“Olmedo es un ex M-19, una persona que tenía en su cabeza, no ser senador, era ser presidente de este país, me lo dijo muchísimas veces. Él me habló que tenía 80 o 90 candidatos para alcaldías en las elecciones de octubre, estaba armando un equipo político, pensando en sus intereses personales. Abusó de la confianza del presidente”, aseveró la exfuncionaria.

Durante la audiencia del pasado 7 de agosto, en el marco de la solicitud de medida de aseguramiento en guarnición militar contra el ex director de la Ungrd, Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis López, conocido como El Pastuso, la Fiscalía reveló audios y chats en los que al parecer resultan implicados altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el saliente director de la DNI, Carlos Ramón González; la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz y el director de Función Pública, César Manrique, en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, Ungrd.

La fiscal 9 delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, reveló ante el juez el contenido del interrogatorio realizado a Olmedo López entre el 5 y el 14 de junio pasados.

López describe una reunión sostenida entre el 18 y 21 de septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño (se omiten los cuestionamientos de la Fiscalía): “Las convocatorias del doctor Carlos Ramón González siempre eran en la anterior, nos vemos tal día, usaba poco el teléfono, era la voz a voz, y se aprovechaban de la agenda los tiempos de los consejos de ministros porque llegábamos dos horas antes”.

Posteriormente, narra en el supuesto encuentro con el saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y antes director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre: “Estábamos él y yo solos en la reunión en su despacho en la Casa de Nariño. Allí me dan la orden, de que era necesario cumplir (…), el tema estaba tenso con el Congreso, el presidente del Senado no caminaba, el doctor Iván Name, que él había llegado a acuerdos con ellos, el presidente del Senado y la Cámara”.

Luego habla de un presunto encuentro con la ex consejera presidencial para las Regiones: “Me aborda la doctora Sandra y le dije que ya había hablado con el doctor Carlos Ramón”.

Y en la audiencia previa de imputación, el ente acusador indicó que “Olmedo tenía conocimiento de todos los procesos contractuales, dirigió con Sneyder la operación para conseguir dinero de la contratación de la entidad con destino a congresistas, lideró la operación para dirigir contratos de la entidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas delegados con congresistas o funcionarios; delegó en Sneyder y Pedro Rodríguez la consecución de contratistas a cambio de las coimas; coordinó la entrega de $3 mil millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de Sandra Ortiz, para la época consejera para las Regiones de la Presidencia, y la entrega de $1.000 millones directamente al presidente de la Cámara, Andrés Calle, conforme a las instrucciones de Carlos Ramón González, director entonces del Dapre”.

Al imputar a Pinilla, la Fiscalía aseguró que este “invitó a cotizar y coordinó hasta el desembolso del pago de la Fiduprevisora, suscribió documentos públicos que no correspondían a la realidad, para que se girara el dinero sin que se hubiese cumplido el objeto contractual”.

De igual modo, expuso, “coordinó la entrega de $3 mil millones a través de Sandra Ortiz en su apartamento en Suites Tequendama y mil millones en efectivo entregados por usted (Pinilla) en Montería, Córdoba, a Andrés Calle”. Esto, dijo, “de acuerdo a las instrucciones de Carlos Ramón González a Olmedo”.