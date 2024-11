A su llegada a rendir indagatoria este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia, el ex presidente de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal, aseveró que los ex directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes lo implicaron en el caso judicial, “son unos confesos criminales”.

“Son una banda criminal que no solamente se robó los recursos de las regiones más pobres del país, sino que también han tratado de engañar a la justicia, a la administración de justicia”, agregó el representante.

López y Pinilla están en un preacuerdo con la justicia por el escándalo de corrupción de la Ungrd y aseguraron que le entregaron $1.000 millones en efectivo a Calle en su apartamento en Montería, supuestamente a cambio de facilitar el trámite de las reformas del Gobierno.

A su vez, la ex consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien según los ex directivos de la Ungrd habría sido la mensajera para entregarle $3 mil millones al expresidente del Congreso, Iván Name, de la Alianza Verde, para presuntamente los mismos efectos que Calle, espera la imputación de la Fiscalía este viernes por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Ortiz dijo este miércoles en la W Radio: “Me declararé inocente. Toda mi vida he sido una mujer correcta, nunca he estado envuelta en un escándalo”, y agregó que “aquí hay un complot y lo voy a demostrar, tengo las pruebas. Hay gente en Presidencia que, por tapar otros escándalos, arman otros más grandes y no les importa sino ellos, no les importa el presidente ni el Gobierno”.

“Olmedo es un ex M-19, una persona que tenía en su cabeza, no ser senador, era ser presidente de este país, me lo dijo muchísimas veces. Él me habló que tenía 80 o 90 candidatos para alcaldías en las elecciones de octubre, estaba armando un equipo político, pensando en sus intereses personales. Abusó de la confianza del presidente”, aseveró la exfuncionaria.

El pasado martes fue el turno de Name en la indagatoria ante el máximo tribunal de la justicia ordinaria y en el entretanto dijo a periodistas el ex presidente del Senado: “En el camino he sido calumniado e injuriado, y también me he sentido crucificado, pero alguien nos enseñó que luego viene la resurrección. Cuando brille el sol después de las nubes, se verá la verdad”.