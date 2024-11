Por primera vez Sandra Ortiz, quien fuera concejera para las Regiones de la Presidencia de la República del Gobierno Petro, se refirió al escándalo de la UNGRD en el que salió salpicada por las dos principales cabezas del entramado.

Lea también: El edificio Privilegios, que se desplomó en Campo Alegre, había sido desalojado hace 14 años

La exfuncionaria empezó diciendo, en entrevista con W Radio, que todo lo que ha rodeado el escándalo “ha sido un momento muy duro en mi vida. Es difícil soportar todo lo que ha pasado y, sobre todo, guardar silencio”.

También habló de la imputación de cargos que le hará la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, asegurara que ella fue el puente para pagar coimas a congresistas y que le costó su puesto en la Presidencia.

“Me declararé inocente. Toda mi vida he sido una mujer correcta, nunca he estado envuelta en un escándalo”, agregó.

Lea también: Organizaciones sindicales anuncian paro este viernes tras atentado en colegio de Soledad

Sobre los señalamientos de Pinilla sostiene que lo que dice el exfuncionario “no es cierto, eso no es cierto y tengo las pruebas para demostrar que esto es un complot. Nunca existió una maleta, no sé de qué me están hablando”.

Negó que desde el Gobierno se le pidiera comprar votos mediante contratos de la unidad a congresistas con el fin de que apoyaran las reformas sociales de Petro como lo ha dicho Olmedo López, exdirector de la entidad, y el mismo Sneyder.

“El presidente jamás haría eso, jamás nos pediría eso. El presidente es un hombre correcto, honesto y se la está jugando por el país y no ha sido fácil. Nosotros ganamos la Presidencia, pero no tenemos el poder”, dijo en el mencionado medio.

Lea también: En el Atlántico realizan vigilancia a más de 16 proyectos inconclusos para su reactivación

Sobre el exdirector indicó que su ambición desde la UNGRD era convertirse en presidente de la República y para conseguir esto, según Ortiz, ya estaba formado un equipo por toda Colombia en los que también había candidatos a las pasadas elecciones locales.

“Olmedo es un ex M-19, una persona que tenía en su cabeza, no ser senador, era ser presidente de este país, me lo dijo muchísimas veces. Él me habló que tenía 80 o 90 candidatos para alcaldías en las elecciones de octubre, estaba armando un equipo político, pensando en sus intereses personales. Abusó de la confianza del presidente”, expresó en W Radio.

Por eso afirmó que López utilizó la entidad “para sus negocios personales” y tras el estallido del entramado de corrupción ambos “vieron una oportunidad y ahora quieren armar una cortina de humo para lavarse las manos y que les hagan una rebaja de penas”.

Lea también: Superservicios ordena suspensión de pago de obligaciones de Air-e antes de la intervención

Por ello no dudó en decir que esto se trata de un complot que demostrará porque “tengo las pruebas”.

Y no solo se refirió a los dos exfuncionarios sino a otros sin mencionar nombres o situaciones: Hay gente en Presidencia que, por tapar otros escándalos, arman otros más grandes y no les importa sino ellos, no les importa el presidente ni el Gobierno”.