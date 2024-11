Por medio de un video, la defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió duros cuestionamientos en contra de Armando Benedetti, a propósito de su designación como consejero de la Presidencia y del presidente Gustavo Petro.

En el video, Marín empieza diciendo algunas frases que según ella le había dicho el ex embajador de Colombia a una alta funcionaria del gobierno, que fueron catalogadas como violencia política.

“‘Usted está allá por mí', ‘Nadie te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo’, ‘Ahora sí te amenazo después de todo lo que yo hice por usted, deja de ser tan imbécil’, ‘Estás en una ingenuidad de una inexperiencia’, estas frases dirigidas por el señor Armando Benedetti a una alta funcionaria del gobierno son frases a las que se enfrentan las mujeres cuando acceden a cargos de poder ponen en duda la capacidad que tenemos las mujeres de llegar a lugares de alta dirección o de decisión del Estado por nuestro esfuerzo y experiencia la funcionaria acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante quien expuso su caso como una situación de violencia política contra la mujer”, señala la defensora.

En el mismo clic, Marín también recuerda que sobre el ex embajador de Colombia en Venezuela también llegó una notificación a la Cancillería una situación de violencia contra la mujer a través de su embajada en España. Eso llevó a “una investigación disciplinaria contra el señor Benedetti, pues según los medios de comunicación un informe de Policía reportaba que la pareja del señor sostuvo que él había tomado un cuchillo y la había amenazado cortándole la ropa él según los medios habría invocado su posición de diplomático para evitar su detención, aunque no fue hallado en flagrancia”.

Por todo esto, Iris Marín cuestionó la llegada de Benedetti al Gobierno del presidente Petro, porque “qué mensajes enviaría al país precisamente en los días en que nos indignamos por la grave crisis de derechos humanos de las mujeres si se llegara a nombrar al señor Benedetti en el cargo”.

Agregó: “El año pasado cerramos según el Observatorio de feminicidios con 517 feminicidios en Colombia y hasta septiembre de este año ya llegábamos a 660 feminicidios. El machismo es violento y mata, no es un juego, no es un asunto explicable por el abuso de drogas o del alcohol, es inadmisible, punto. Ese mismo machismo que mata hace que para las mujeres sea más difícil llegar a espacios de poder”.

Justamente, comparó su llegada a la Defensoría, la primera mujer en ocupar el cargo, gracias a una decisión del presidente Petro de conformar una terna de mujeres.

“El señor Benedetti debería asumir la responsabilidad por comportamientos pasados y retirarse sus aspiraciones de ocupar estos altos cargos públicos… Que él esté en un cargo público alto del Estado alienta una cultura machista, es tolerante con la violencia contra la mujer, alimenta las creencias de nuestra sociedad según las cuales se sigue considerando que la violencia contra la mujer es un asunto privado como si la violencia contra las mujeres no fuera un asunto de máximo interés público, una de las peores crisis de derechos humanos que debemos enfrentar en Colombia. Llamó al presidente de la República a no nombrar al señor Benedetti en altos cargos públicos del gobierno, no nombrarlo sería un gesto coherente con la igualdad de género que su gobierno dice pregonar”.