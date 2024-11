Este jueves 21 de noviembre, en la Corte Suprema de Justicia, iniciará el juicio contra el congresista atlanticense Modesto Aguilera, de Cambio Radical, por un presunto caso de abuso sexual.

Los hechos, según la denuncia, ocurrieron en octubre de 2020, en Barranquilla, cuando la víctima tenía 18 años de edad.

De acuerdo con Guisella del Carmen Mejía Viana, en declaraciones entregadas a Noticias Caracol, en 2020, su primo, Jonatan Torregrosa, cercano de Aguilera, la invitó a una reunión política para jóvenes organizada en el Hotel Vallclaire. Posteriormente, el congresista la sometió sexualmente en el interior de una de las habitaciones.

“Al momento de cerrar la puerta, lo primero que hace es abalanzarse sobre mí y todo después cuando yo le digo que me respetara todo. No sé qué pasaba por su mente y lo que hizo fue sacar su miembro y masturbarse delante mío, ¿yo qué podía hacer? Como vuelvo y le digo, ¿qué hacía?, para dónde cogía yo sin plata en el bolsillo”, relató Mejía.

Renglón seguido, la víctima acusó a su primo de estar conspirado con Aguilera para que se concretara el abuso sexual.

“Yo me monto en la camioneta de mi primo. Él se monta conmigo y al yo ver que él (Modesto Aguilera) se saca de su bolsillo dos condones y se los pasa a mi primo, y mi primo le dice a la novia: ‘veo que no se concretó nada’, ahí es cuando yo caigo en cuenta de que mi primo sabía lo que él iba a hacer”, aseguró.

“Él era su mano derecha de todo. Yo acá digo que mi primo Jonatan Torregrosa, él es una persona muy avarienta, se le nota ambicioso. Y yo digo que me puso en bandeja de plata por ese fin, de querer estar más con él, ganarse como más su confianza, tener más su mano derecha, tener potestad y todo eso”, agregó.

Aguilera se defiende

A través de un comunicado de prensa, el representante Modesto Aguilera negó conocer algún proceso penal por esta denuncia en la Corte Suprema de Justicia, por lo que solicitarará la información correspondiente a la Secretaría de la Sala de Instrucción para ejercer su defensa dentro de los procedimientos legales

“Se ha conocido ante algunos medios de comunicación informaciones que me involucran en hechos de los cuales soy completamente ajeno, con personas a quienes conozco y aprecio desde hace mucho tiempo. Me sorprende, que se pretenda envolverme en estas circunstancias que como ser humano, hombre y padre de familia he rechazado siempre”, dijo el congresista.

Añadió que: “Tengo el respaldo de mi familia, amigos y grupo de trabajo quienes me conocen perfectamente y saben la clase de persona que soy, ya que me he caracterizado en mi vida pública y privada como un hombre respetuoso de la mujer”.

“En las instancias que me corresponda responder, responderé, y me tendrán también que responder por este daño moral que me pretenden hacer. La difusión sobre denuncias como la que trata la información mencionada busca un efecto inmediato, pero causan un daño a largo plazo que solo se supera en el marco de los procedimientos legales y constitucionales que desafortunadamente no tienen rapidez de la difamación”, concluyó.