El presidente Gustavo Petro se reunió este domingo con Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para discutir sobre los temas estratégicos para el desarrollo de Colombia.

El encuentro se dio en el marco de la cumbre del G20, foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales, en la sede de Ecopetrol en Río de Janeiro, Brasil.

Cabe recordar que el ‘G20′ o Grupo de los Veinte tiene como objetivo discutir sobre políticas relacionadas con la estabilidad financiera internacional, un espacio para deliberar asuntos políticos y económicos de todo el mundo.

Este foro internacional está conformado por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía.

Colombia acudirá al evento, el cual se realizará entre el 18 y 19 de noviembre, como país invitado; pero el presidente Gustavo Petro anunció este domingo que próximamente el país haría parte de la cumbre del G20.

“Con el progresismo que busca paz, disminución de la pobreza y la desigualdad e incentivos para saber, producir y trabajar, Colombia entrará al club del G20″, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que: “Hoy estoy invitado en Río de Janeiro a la reunión de los 20 países más poderosos de la tierra, club al que Colombia no pertenece, no porque no pueda, sino porque ha dejado de caer su economía productiva por espejismos sanguinarios y autoritarios, y por una élite gobernante hereditaria y depredadora”, añadió este domingo 17 de noviembre.

A esta reunión con el presidente del CAF, Sergio Díaz Granados, asistió también el canciller Luis Gilberto Murillo; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia; Guillermo Rivera, embajador de Colombia en Brasil; Antonio Silveira, vicepresidente de Sector Privado de CAF; y Pablo Gentili, asesor especial de programación estratégica de CAF.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe indicó a través de su cuenta de X que: “Durante el encuentro, se discutió la Estrategia País Colombia 2023-2026, con énfasis en temas clave como la acción climática, la biodiversidad y la equidad de género”.

Una delegación de CAF, liderada por el presidente ejecutivo @sergiodigra, sostuvo una reunión con el presidente de Colombia @petrogustavo en Río de Janeiro, en el marco de la Cumbre del #G20.



Por su parte, el canciller Murillo aseguró a medios de comunicación que el presidente Petro sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su estadía en Río de Janeiro.

“Estamos trabajando en otros encuentros bilaterales con el presidente Joe Biden (Estados Unidos), y con el presidente de Sudáfrica (Cyril Ramaphosa)”, agregó Murillo.

El canciller colombiano también mencionó que el jefe de Estado sostendrá una agenda paralela con altos funcionarios de México y Brasil, con quienes se reunirá para afianzar una “relación tripartita”, en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

Murillo enfatizó en que la cumbre del G20 es de suma importancia ya que en esos países que lo conforman está el 85 % del PIB mundial y el 75 % del comercio mundial, “o sea que sus decisiones tienen muchas implicaciones y Brasil lo preside este año, y Brasil es un aliado estratégico de Colombia”, añadió.

Según el canciller, Petro insistirá en la importancia de superar la crisis del sistema de las finanzas y de gobernanza global en pro de la acción climática para aprovechar mejor los “recursos de los países del norte global”.

”Estados Unidos tiene 600 billones de dólares de cupo que no utilizó y que pudiese transferir a países como Colombia para que respondan a la emergencia climática. De esas propuestas va a hablar el presidente Petro”, puntualizó Murillo.

Sin embargo, el canciller aclaró que Colombia no está solicitando simplemente recursos: “Nosotros no estamos pidiéndole plata a nadie, lo que estamos diciendo es que la gente debe invertir para poder revertir la emergencia climática que ya estamos viviendo”.