El pasado miércoles un juez dictaminó que Santiago Uribe es inocente de los delitos que se le acusaban por la supuesta conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, un caso que desde el 93 venía sonando aunque con más fuerza en los últimos cinco años.

Pero ¿por qué el hermano de Álvaro Uribe es señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida? De acuerdo a la periodista Olga Behar en su libro ‘El clan de Los Doce Apóstoles’, un mayor, que fue testigo y cómplice de las barbaries del grupo ilegal, desvelaría la verdad.

Se trata de Juan Carlos Meneses, quien fuera comandante de la Policía de Yarumal, municipio donde se ubicaba La Carolina “una de las veinticuatro grandes propiedades de los Uribe Vélez en Antioquia” y donde supuestamente nació Los 12 Apóstoles.

Hoy Meneses, condenado a 27 años de prisión por el homicidio de un conductor en Yarumal, al ser comandante de la Policía de ese municipio “sabía muy bien los nexos entre fuerza pública y paramilitarismo”, según recoge la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

El testigo “estrella”

Así Meneses se convirtió en el testigo “estrella” de este caso logrando revivir un proceso judicial que a 2010 llevaba 13 años archivado.

“Usted llegaba a la hacienda La Carolina y encontraba gente armada, con fusiles y uniformados. Usted pensaba: “Es el ejército” pero no, al mirarles los fusiles R-15 o el AK 47, se daba cuenta que no eran soldados, esas no son armas que el ejército manejaba”, detalló el ex comandante en el libro de la comunicadora vallecaucana.

Pero no solo dijo eso, además, agregó que en la hacienda de Yarumal había un espacio dedicado al entrenamiento de los paramilitares, justo detrás de la plaza de toros. Afirmó que él mismo fue testigo de dichos entrenamientos y que eso le “aterraba”.

“Allí era donde entrenaba físicamente a los que después participaban en las acciones ordenadas por Santiago Uribe. Yo estaba aterrado, impactado, porque mientras íbamos caminando por los terrenos, muy bonitos y bien cuidados, me decía que políticamente él estaba muy bien conectado, tanto así que su hermano, que había sido senador, tenía segura la Gobernación de Antioquia”, precisó.

Todo esto ocurría entre los años 1992 y 1993 y, en efecto, Álvaro Uribe pronto se convertiría en el primer mandatario de su departamento, en el 95, y luego presidente de la República entre el 2002 y 2006, para luego ser relegido para un polémico segundo mandato que finalizó en 2010.

Pero antes de que su hermano se convirtiera en jefe de Estado, Santiago ya era acusado de la conformación de Los 12 Apóstoles –nombre dado por un militante que era sacerdote y que en una biblia hueca cargaba su arma-, ya había sido interrogado, sin embargo, el caso se cerró por falta de pruebas.

Santiago vuelve a los estrados judiciales

El implicado regresó de nuevo a los tribunales 13 años después de haber sido vinculado con los paramilitares por cuenta del testimonio del nombrado Meneses. En 2010, el mayor describió lo que vio en La Carolina y las operaciones conjuntas que llevaban a cabo.

Esa relación fuerza pública-paramilitarismo no la inició Meneses, según él mismo contó en Verdad Abierta, ya se venía gestando desde hacía tiempo e incluso llegó a ocupar la comandancia de la Policía de Yarumal con el encargo de un oficial de apellido Benavides de colaborar con un “grupo” que tenía como “jefe” a Santiago Uribe Vélez.

“El grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar”, aseveró en el mencionado medio.

Librado de todo mal, por ahora

Pese a las incriminaciones, el Juzgado Primero Especializado de Antioquia decidió el pasado miércoles 13 de noviembre absolver a Uribe del proceso denegando los argumentos de la Fiscalía General de la Nación que pedía fuera acusado de los dos delitos ya mencionados.

Los que sí se aceptaron fueron los de la Procuraduría General de la Nación, órgano de control que refirió que no existieron pruebas que evidenciaran los nexos entre el ganadero paisa y el grupo armado ilegal.

Luego de la decisión que despertó la indignación del presidente Petro y la alegría del exmandatario Uribe, la defensa de las víctimas comunicó que presentará apelarán en contra del fallo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.